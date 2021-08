Sin costo trámite de asilo político no se deje engañar

Las únicas dependencias no gubernamentales autorizadas para ayudar en trámites de asilo político a migrantes son ACNUR Y Del Otro Lado.

"No se dejen sorprender por personas que les llaman por teléfono, de alguna forma personas mal intencionadas consiguen los teléfonos de estas personas que han solicitado asilo a través de las asociaciones y les prometen que les van a acelerar un caso en las próximas 24 horas haciéndoles un cobro, esto no existe", confirmó el titular en Piedras Negras de la oficina de enlace con Aduanas y Protección al Migrante en Texas.

Héctor Menchaca, reiteró que este trámite es gratuito tanto en Estados Unidos como en México, por lo que es muy importante aclararlo para todos aquellos que busquen realizar este trámite.

"La misma desesperación, las mismas noticias, la misma mala información que muchas veces existe dentro de la misma comunidad migrante hace que caigan en esas estafas".

El titular destacó que no existe manera de cruzar rápido, se tiene que esperar a los procesos que marque el gobierno de Estados Unidos.

"ACNUR y OIM coordinan entre las organizaciones no lucrativas y el gobierno de México, la entrada a las personas a solicitudes de asilo, entonces hay que esperar, hay que hacer un proceso, no es una varita mágica y hay que entenderlo y está preparado, es un proceso muy largo", puntualizó.

Actualmente no hay solicitudes de asilo político porque no están autorizados los cruces no esenciales.