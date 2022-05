Sin efecto estrategia de etiquetado frontal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Aproximadamente desde hace dos años se inició con el etiquetado a los alimentos y bebidas procesados con la finalidad de que estos indicaran cuales productos eran los que sobresalían en grasas, azucares, calorías y sodio para que la población se restringiera un poco más en su alimentación, sin embargo, su consumo regular siguió y sigue.

Héctor Rodríguez que preside la Cámara Nacional de Comercio de la ciudad, comentó que fueron muy pocos productos fueron los que la población dejó de consumir, ya que los tenían catalogados como alimentos sanos, por ejemplo, cereales de fibra, galletas de avena y barras integrales, por lo mismo que pensaban que los ingredientes utilizados eran de bien para la salud.

"La gente sabe lo que come ahora con este etiquetado y sabe que no son sanos, sin embargo, no se vio una baja venta, de hecho, se ha mantuvo la demanda, si acaso se ha mostrado que ha aumentado la demanda de estos alimentos y bebidas procesadas un poco", declaró.