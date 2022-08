Sin escuela 10 alumnos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una vez que la escuela José María Morelos y Pavón cerró sus puertas, 26 alumnos que ahí estudiaban serían reubicados al arranque del ciclo escolar, pero, a una semana de clases, aún hay 10 niños sin registro. La maestra Claudia, que estaba al frente del grupo, señaló que los padres buscan inscribirlos en la escuela de mayor demanda del sector, y está ya no tiene cupo, por lo que se debe buscar otras opciones dentro de la misma zona, aunque algunos se rehúsan.

Mencionó que algunos papás de este grupo han hecho caso omiso a las llamadas telefónicas, que tienen la finalidad de ayudarlos con los trámites correspondientes, siendo este, otro de los problemas del porque no se ha logrado la reubicación.

"No es que no se puedan reubicar en las escuelas, es que no tenemos contactos con ellos, los padres se deben de acercar a oficinas regionales para dar de baja al alumno de ahí buscarle acomodo en otras escuelas de la ciudad, o vienen las madres solicitando escuelas de alta demanda, pero ya no tienen cupo dentro de esas", puntualizó.

Recomendó a las madres de familia quienes estén pasando por esta situación el acercarse para regularizar a los menores, y no pierdan más días de clases.