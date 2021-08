Sin fecha para segunda dosis

"No sabemos, todavía no nos han informado la fecha para la segunda dosis", indicó el doctor Iván Moscoso.

Por su parte, el doctor Víctor García aseguró que el panorama no es claro y pide a la población "no echar las campanas al aire".

"Esperemos unos días más, se está viendo la posibilidad de que la segunda dosis de 18 a 39 años se realice el jueves 9 de septiembre, pero hay que esperar", dijo.

Al cuestionarle sobre la fecha, ya que se excede de los 42 días que debe ser el periodo de aplicación entre una y otra dosis, Víctor García mencionó que no hay nada de qué preocuparse.

"Lo único que les puedo decir es que acuérdense que una hay competencia entre farmacéuticas de qué tantos días deben ser, no tengan miedo, si se pasa un poco de tiempo no pasa nada, hay que seguirnos cuidando, buena alimentación, no a la comida chatarra y hacer ejercicio", finalizó.