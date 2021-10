"Sin querer" experimentan laboratorios con vacunas

Piedras Negras, Coah.- Ante la gravedad de la enfermedad por Covid-19, "sin querer", todos somos conejillos de indias, aseveró el empresario local, Juan Rodríguez Benavides.

No hubo tiempo de validar la vacuna por la urgencia de una solución, "y aparentemente las inyecciones que nos pusieron a todos ha sido el tapón para disminuir el riesgo", agregó.

Ante la renuencia de algunas personas de recibir la vacuna covid, por miedo o por otra situación personal, señaló, "no comentan ese error, pues no hay plan B (ante el virus) ...unos se enferman y otros no, con o sin vacuna el riesgo está latente".

"Hemos pasado dos años dramáticos con el tema de la pandemia y esperamos se pueda erradicará poco a poco para tener una vida normal, y para ello se requiere que todos cooperen", apuntó.

"También están los casos que se sienten protegidos con la vacuna, y aunque han bajado los contagios, nadie está exento aún, por lo que no se debe aflojar el ritmo de cuidados preventivos", añadió.

Recordó que viene el invierno que "pega" en las enfermedades respiratorias las cuales se pueden confundir con síntomas de covid, por lo que destacó la importancia de que las autoridades empiecen la aplicación de la vacuna de la influenza y que toda la población se la aplique.