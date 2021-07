Sin represalias para trabajadores que no se vacunen

La Asociación de Maquiladoras de Acuña y Del Rio aseguro que a ningún trabajador o trabajadora que decida no vacunarse contra el COVID-19, se le correrá, suspenderá o se le finiquitara.

De acuerdo al director de Index, Cuauhtémoc Hernández Castilla, cada individuo es dueño de su cuerpo y vela por su salud y en este sentido decide o no vacunarse ante la Pandemia que afecta a todo el mundo.

Y es que a través de redes sociales y entre la propia clase obrera, se ha rumorado que la o el trabajador que no se vacune será corrido o suspendido de su empresa, a lo que insistió el directriz que esto no es cierto pero sí hizo un llamado a la reflexión y a la importancia de recibir la dosis.

"La vacuna es gratuita y voluntaria, todos los trabajadores que no desean vacunarse, pues es su decisión; en ningún momento se va a perjudicar a algún trabajador que no se quiera vacunar. Yo pienso que el que no se quiere vacunar pues se está perjudicando a sí mismo, está poniendo en riesgo su salud. Yo sin ser perito en la materia, estoy de acuerdo en la vacuna".

Insistió en que laboralmente a nadie se le está obligando a que se ponga la vacuna y quien no lo haga no será perjudicado de ninguna manera pero puntualizo que hay pocas personas con ese criterio ya que tan solo esta semana quedaran vacunados 27 mil obreros, que lo decidieron de manera voluntaria.