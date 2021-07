Síntomas tras Vacunación

Piedras Negras

El organismo tarda semanas en adquirir inmunidad contra el SARS-CoV-2; es posible infectarse inmediatamente después de la dosis y presentar síntomas debido a que todavía no ha pasado suficiente tiempo para estar protegido

A nivel internacional se están llevando a cabo las jornadas de vacunación contra la COVID-19; sin embargo, se han dado a conocer algunos efectos secundarios tras la aplicación de las dosis, pero ¿sabes cuáles son y cuánto duran los síntomas después de ponerse la vacuna?

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, numerosos laboratorios científicos iniciaron sus procesos para elaborar vacunas contra la enfermedad; fue así que surgieron las vacunas de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm/Beijing Bio-Institute of Biological Products Co-Ltd, Sinovac, Sputnik V, CanSinoBIO, Novavax y Curevac, las cuales están avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSinoBIO son las más utilizadas en todo el mundo, pero durante la aplicación de éstas se han reportado efectos secundarios en los pacientes, como cualquier otro medicamento que trata otras enfermedades y que también puede generar efectos terceros.

Recientemente, la Farmacovigilancia de la Agencia Italiana de Medicamentos (Aifa) dio a conocer una lista de los efectos adversos que se han registrado por cada 100 mil dosis administradas.

Efectos secundarios de las vacunas

Los efectos secundarios más frecuentes fueron: fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, dolor en el lugar de la inyección, escalofríos y náuseas, independientemente del tipo de vacuna; algunos se presentaban tras la segunda dosis, mientras que otros en la primera aplicación.

Hubo casos extraños que presentaron trombosis venosa intracraneal y atípica, pero sólo en las dosis de AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Efectos secundarios dependiendo de la vacuna

Según el informe de Aifa, las vacunas de ARNm como Pfizer y Moderna tuvieron reacciones como fiebre, dolor de brazo, fatiga o debilidad, escalofríos y malestar general.

Por su parte, las dosis de vectores virales, entre las que se encuentran AstraZeneca, Sputnik y Janssen, reportaron efectos secundarios fiebre, cansancio y debilidad, escalofríos y dolor en el lugar de la inyección.

¿Cuánto duran los efectos secundarios de las vacunas de COVID-19?

Especialistas dieron a conocer un aproximado del tiempo que pueden durar los síntomas secundarios que reportan las vacunas:

Dolor de brazo

El dolor de brazo puede registrarse con hinchazón en la zona de la aplicación, además de enrojecimiento y hormigueo. Lo anterior puede presentarse a unas horas de la aplicación y durar horas o días, pero señalan que se debe a la activación del sistema inmunológico.

Causa de fiebre

La causa de fiebre se puede generar por la inflamación y dolor que suele extenderse a otras partes del cuerpo además de la zona en la que se aplicó la dosis. Este síntoma ocurre dentro de los dos días posteriores de la aplicación y suele desaparecer a las 48 horas.

Dolor de cabeza

El dolor de cabeza también es de los síntomas más comunes de la aplicación de dosis. Este puede presentarse a las horas y durar hasta el día siguiente; sin embargo, si el dolor dura más tiempo es recomendable acudir con el médico de cabecera.

Las vacunas contra la COVID-19 son inocuas y previenen la aparición de síntomas graves y la muerte por esta enfermedad. Algunas personas presentan síntomas leves tras la vacunación, lo cual indica que su organismo está adquiriendo inmunidad.

Por qué es normal presentar efectos secundarios leves tras ser vacunado

Las vacunas están concebidas para conferir inmunidad sin correr el riesgo de presentar la enfermedad contra la que protegen. Tras vacunarse, algunas personas presentan síntomas de leves a moderados que se deben a que su sistema inmunitario está haciendo que su organismo reaccione de una determinada manera, por ejemplo, aumentando la circulación de la sangre para que se distribuyan más células inmunitarias y aumentando la temperatura corporal para matar más fácilmente a los virus.

Estos efectos de leves a moderados, como febrícula o dolores musculares, son normales y no deben causar alarma, pues indican que el sistema inmunitario está respondiendo a la vacuna o, más concretamente, al antígeno (es decir, la molécula que desencadena la respuesta inmunitaria) y de que se está preparando para luchar contra el virus. Por lo general, los efectos secundarios desaparecen espontáneamente a los pocos días.

Los efectos secundarios habituales de una intensidad de leve moderada son un buen signo que nos indica que la vacuna está funcionando. No obstante, la ausencia de efectos secundarios no significa que la vacuna no sea eficaz, porque cada persona reacciona de forma distinta a las vacunas.

Efectos secundarios habituales de las vacunas contra la COVID-19

Como cualquier vacuna, las que protegen contra la COVID-19 pueden causar efectos secundarios, la mayoría de los cuales son leves o moderados y desaparecen espontáneamente a los pocos días. Los resultados de los ensayos clínicos muestran que también pueden aparecer efectos secundarios más graves o duraderos. En cualquier caso, siempre se mantiene una vigilancia para detectar cualquier efecto adverso.

Algunos de los efectos secundarios típicos son dolor en el lugar de inyección, fiebre, cansancio, cefaleas, mialgias, escalofríos y diarrea. La probabilidad de que ocurran varía en función de cada vacuna.

Las vacunas contra la COVID-19 protegen solamente contra el virus SARS-CoV-2, por lo que es importante mantener también un buen estado de salud.

Efectos adversos menos frecuentes

Cuando se vacuna a una persona, es posible que se le pida esperar de 15 a 30 minutos en el lugar de vacunación para que pueda ser atendida por trabajadores de la salud en caso de que presente alguna reacción inmediata.

Las personas vacunadas deben avisar a los profesionales sanitarios de cualquier efecto secundario inesperado o de otros problemas de salud tras la vacunación, por ejemplo, los efectos secundarios que duren más de tres días.

Uno de los efectos secundarios menos frecuentes que se han notificado con las vacunas contra la COVID-19 son las reacciones alérgicas graves (como casos de anafilaxia); sin embargo, esta reacción es muy infrecuente.

Las autoridades nacionales y los organismos internacionales, entre ellos la OMS, hacen un seguimiento atento del uso de estas vacunas a fin de detectar posibles efectos adversos inesperados.

Efectos adversos prolongados

Por lo general, los efectos adversos de las vacunas aparecen durante los primeros días. Desde que se puso en marcha el primer programa de vacunación colectiva a principios de diciembre de 2020, se han administrado cientos de millones de dosis vacunales y no se han notificado casos de efectos secundarios que duren más de varios días.

Se ha planteado la preocupación de que las vacunas de ARN mensajero contra la COVID-19 puedan causar síntomas de enfermedad, pero ninguna de las vacunas que contienen los virus vivos que causan la COVID-19 y, en consecuencia, no ocasionan la enfermedad.

Tras la vacunación, el organismo suele tardar varias semanas en adquirir inmunidad contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. Por consiguiente, es posible infectarse por este virus inmediatamente después de la vacunación y presentar síntomas debido a que todavía no ha pasado suficiente tiempo para estar protegido.

Los efectos secundarios que aparecen tras la vacunación indican que la vacuna está funcionando y que el sistema inmunitario responde de la forma esperada. Las vacunas contra la COVID-19 son inocuas y vacunarse protege contra la COVID-19.