Solo bastan 40 minutos para morir

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Solo bastan 40 minutos a la exposición del sol para que un adulto mayor pierda la vida por un golpe de calor, señaló el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.1, Dr. Alejandro Iván Moscoso, quien dijo que otros detonantes son la edad y el padecer alguna enfermedad.

"Varía mucho la edad y la condición de salud, en el sentido de que si ya padece alguna enfermedad, pero realmente con una temperatura de arriba de 45 grados centígrados en un adulto mayor, 40 minutos seria suficiente para causar estragos", destacó Moscoso González.

Agregó que es importante crear una red de apoyo para este sector vulnerable de la población, sobre todo si sabemos de alguien que vive solo, llevándoles aguas, sueros y verificar que viven en condiciones adecuadas para soportar las intensas temperaturas.