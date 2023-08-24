Sospechan caso de tuberculosis en interno del Cereso

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El paciente sospechoso de meningitis, quién es reo del Cereso en esta localidad está consciente y su estado de salud es estable.

Julio Garibaldi, director del Hospital Chavarría, señaló que dichos pacientes coincidieron en tiempo, no así en la causa y en los factores relacionados; de acuerdo a los diversos estudios no se trata de una enfermedad contagiosa para la población.

Ninguno de los pacientes tiene relación con los casos presentados en Tamaulipas y Durango de meningitis, se sigue a la espera de los resultados de las muestras enviadas, las cuáles se tardan hasta 20 días; se han realizado diversas pruebas sin tener un resultado positivo.

Se espera que en los próximos días el paciente siga progresando favorablemente, se tomaron muestras de su entorno, las cuáles siguen siendo analizadas.