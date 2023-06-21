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Piedras Negras

Sube a $15 pesos el transporte público

Hasta 5 pesos de aumento autorizó el cabildo por mayoría este miércoles.

Maria Flores
Por Maria Flores - 21 junio, 2023 - 02:04 p.m.
Sube a $15 pesos el transporte público

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- De manera controversial, se autorizó el aumento en la tarifa del transporte público, quedando en $15 pesos como tarifa general y $10 pesos tarifa preferencial; esto será aplicable a partir de este primero de julio.

Este miércoles a las 2:14 minutos quedó autorizado el aumento en el transporte público derivado de doce años de no haberse aplicado dicho aumento; en la actualidad el costo es de $5.50 preferencial y $10 pesos general.

El comité de la Comisión del Transporte señaló que fueron tomadas todas las partes involucradas

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