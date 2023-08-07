Sube precio de gasolina en Eagle Pass

EAGLE PASS, TX. - El precio del galón de gasolina regular se mantiene en un costo que oscila alrededor de los 3 dólares, es decir, alrededor de 60 pesos mexicanos, sin embargo, sigue siendo más barato en la vecina ciudad, ya que cuesta menos de 16 pesos el litro.

Del lado mexicano, el galón se vende a unos 60 pesos mexicanos, casi 15,80 pesos el litro, sin embargo, aun así, sigue siendo más económica la gasolina en Eagle Pass que en Piedras Negras.

La población ha manifestado que aprovechan para cargar combustible cuando cruzan la frontera para realizar sus compras, pues tienen una mejor percepción en cuanto a cantidad y calidad.

Finalmente, en las gasolineras de compañías nacionales como Exxon y Shell venden el galón en 3.59 dólares en promedio.