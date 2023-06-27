Suben salidas de emergencia, en temporada vacacional.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Es en fecha de vacaciones cuando el departamento de la Cruz Roja atiende un mayor número de llamadas de emergencias en distintos puntos de la ciudad.

El jefe de paramédicos, Jesús Arreola, explicó que las principales salidas son debido a accidentes automovilísticos en carretera, donde en la mayoría de los casos son de consideración.

Indicó que otro de los llamados más recientes que atienden son de accidentes al interior de las casas, esto debido a una mayor presencia de menores en los hogares.

“Esperamos que sea una temporada de vacaciones tranquila, pero en años pasados se incrementan los reportes de accidentes automovilísticos cambia un poco, porque no son en la zona urbana sino en carreteras, donde en algunos casos son lesiones o daños de consideración, los accidentes en los hogares suelen tener su incremento”, indicó.

Precisó que actualmente se tiene un registro de atenciones a consecuencias de golpes de calor, los cuales han tenido un incremento debido a la exposición por tiempos prolongados al sol.