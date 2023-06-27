Sufre adulto de muerte súbita

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Fue una muerte súbita la causante de la defunción de una persona adulta, la cual se encontraba en la sala de espera del Hospital General Salvador Chavarría, el fin de semana pasado.

El doctor Julio Garibaldi Zapatero, explicó que se abrió una investigación en torno al caso, además de tener una narrativa de todas aquellas personas quienes estuvieron presentes desde el personal de vigilancia y enfermeras.

El doctor señaló que se le revisó al paciente, quienes al ver que no presentaba síntomas de gravedad, se decidió por dejarlo en espera por unos momentos para poder atender el alto flujo de personas que se registró el fin de semana pasado.

“Tenemos conocimiento de este caso que ocurrió el domingo pasado, al paciente lo atendimos cuando nos percatamos que se había desvanecido, él se encontraba en el registro dando sus datos, a pesar de las maniobras que se realizaron no se logró hacer nada, este fin de semana hubo mayor consulta de la que habitualmente existe, a veces los pacientes presentan padecimientos fulminantes que no se puede hacer mucho al respecto”, indicó.

El director del nosocomio explicó que se cuenta con una forma de trabajo denominado TRIAGE, donde se les da prioridad aquellos pacientes quienes llegan en estado crítico, mientras a los que no presentan gran riesgo se le indica que esperen en la sala de espera.

Descartó la información que circulaba en distintas páginas de quienes informaban que la doctora quien lo revisó, dejó de atenderlo por salir a fumar al exterior de dicho hospital.

La misma doctora señalada lo atendió al ver que caía al suelo.