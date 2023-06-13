Sufre bebe lesiones en choque carambola

Nava, coah.- Elementos del mando coordinado de Nava, tomaron conocimiento del lamentable accidente automovilístico, donde un menor de 9 meses de nacido, sufrió varias lesiones consideradas como graves, debido a su edad.

El accidente se registro en el cruce de las calles matamoros y ocampo, en la zona centro de Nava, cuando la conductora y madre del menor, confundió los pedales e impacto su vehículo contra otro, haciendo que a su vez se impactará con un tercer automóvil.

De inmediato el menor que era llevado en brazos por su madre a la hora del impacto, fue trasladado al hospital general de Allende, donde fue diagnosticado con un esguince cervical, policontundido y con una herida en la boca.

La madre fue identificada como Claudia Lizeth N, indicó que el menor fue dado de alta, pero que deberá ser enviado a un hospital de mayor nivel para realizarse otros estudios, ya que el golpe fue muy fuerte por que le exploto la bolsa de aire en la cara.