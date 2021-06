Suman cinco hospitalizados por Covid-19

Piedras Negras

Se descartó un repunte de contagios de Covid-19 en la ciudad, la solicitud de pruebas PCR ha caído hasta un máximo de 15 diarias y la cantidad de personas que han dado positivo al coronavirus SARS-CoV-2, no son más de 50 confirmadas en toda la ciudad, sin embargo, esta semana fueron internadas 5 personas en el hospital general Salvador Chavarría confirmó la Jurisdicción Sanitaria de esta región.

Aunque no fueron reveladas las edades de este grupo de personas se aclaró que no habían sido vacunadas y que no habían tenido historial de viaje reciente, por lo que se contagiaron en Piedras Negras.

Tras las respectivas pruebas a estos pacientes, se negó que hayan contraído alguna de las nuevas variantes del virus.

En las últimas semanas se ha ralentizado el proceso de vacunación en todo el país. De hecho, todavía no existe una fecha tentativa para llevar a cabo las siguientes dos etapas en Piedras Negras (40 a 49 y 18 a 39 años de edad), las cuales siguen abiertas a su registro desde hace casi un mes.

A nivel nacional, Estados como Campeche, Yucatán y Baja California Sur, muestran un repunte considerable en el índice de contagios, lo cual se atribuye a la llegada de turistas informó la Jurisdicción Sanitaria. Apenas ayer, se anunció que Baja California es el primer estado en completar el esquema de vacunación para todas las personas mayores de 18 años de edad.