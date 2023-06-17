Suspenden citas del CBP ONE

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Se dejó de programar citas mediante la aplicación CBP ONE para solicitantes de asilo debido a la inseguridad que se vive en las fronteras de Tijuana y Nuevo Laredo.

Fue mediante un comunicado que se dió a conocer esta decisión en el cruce fronterizo de Laredo Texas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que se tomaron en cuenta otras cuestiones operativas .

Autoridades Mexicanas en esta localidad están a la expectativa de lo que está situación genere ya que en las dos fronteras mencionadas se canceló la generación de citas, lo que influirá en el flujo de migrantes que llegan a Piedras Negras para cruzar al vecino país.