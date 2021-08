Teme Regidor por su vida

Acuña, Coah. -

El regidor electo por el Partido Verde Ecologista de México, Pablo Ortega, interpuso una denuncia formal en contra del director de Seguridad Publica de Acuña, Cruz Eliud Mercado Ramírez, por amenaza de muerte.

En entrevista, el excandidato a la presidencia municipal por el mismo partido dijo que esta es la segunda denuncia que presenta ante el Ministerio Publico en contra de Cruz Eliud Mercado, con testigos y todos los elementos para que la Ley actué pero que sin embargo ha visto, según él, una protección por parte de las autoridades municipales, específicamente el alcalde, Roberto de los Santos Vázquez, a quien también denunció por encubrimiento.

"Hicimos una manifestación en la presidencia municipal con la participación de más de 100 personas que ya están hartas de los abusos de autoridad por parte de la corporación policiaca. No solo iba la gente a exhibir las pruebas, sino que iba a pedir la renuncia del propio alcalde y del director de Desarrollo Social, Víctor González y el gerente de Simas, José Luis Salinas Galán", subrayó.

Detalló que después de la manifestación acudieron a las instalaciones de la Fiscalía a presentar denuncias en contra de estos personajes, por enriquecimiento ilícito y que habrán de exigir, ante las autoridades competentes también se realice una auditoría a la administración municipal que encabeza de los Santos.

"Queremos que se les haga una investigación a todos los funcionarios mencionados, cuánto ganan, que propiedades tenían antes de ser funcionarios y ahora que propiedades tienen. Se han enriquecido y no lo digo yo, si al azar vamos a cualquier colonia la gente lo dice. Roberto no ha hecho nada, las obras que se ven son del Gobierno Federal y en realidad no ha hecho nada, ni por defender ni por ayudar a los acuñenses", añadió.

Dijo que el mismo ha exhibido en sus redes sociales los inmuebles con lo que cuentan estos personajes y hasta hoy nadie lo ha desmentido y por el contrario la mayoría de los medios lo están "haciendo pedazos" por supuestos nexos con el narcotráfico y con expedientes abiertos en Estados Unidos.

"Yo les he dicho que, si esto es cierto y me lo comprueban, yo renuncio a mi puesto de manera inmediata. Yo reto a los funcionarios a que me lo comprueben", concluyó.