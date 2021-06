Temen por grietas en Paso a Desnivel

Piedras Negras

Usuarios advierten tragedia como la del Metro 12

Un usuario de Facebook de nombre Carlos Arellano publicó una fotografía del puente del paso a desnivel de la zona conocida como ´´El Apenitas´´, en donde se visualiza la aparición de una profunda grieta. La imagen se viralizó a nivel local, luego de que diversos medios y páginas de tipo informativo replicaran el post.

En la publicación se lee: ´´Luego no digan que no les avise, yo sé que es pequeño y no se compara con lo que pasó en CDMX (refiere a la trágica caída de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México), y algo similar en MTY, pero en cualquier momento puede pasar aquí en Piedritas, los que pasamos por ahí tenemos ceguera de taller hasta que pones muy bien atención, lo vemos ´´normal´´, pero ojalá lo arreglen muy pronto. (sic)´´

Tras una verificación presencial rápida realizada por la tarde de este viernes por Periódico La Voz, se pudo comprobar que de hecho la grieta está en el lado del puente que corresponde a la salida hacia el bulevar Fausto Z. Martínez.

La estructura ha estado en funcionamiento desde hace más de dos décadas y cientos de autos y peatones provenientes de sectores como Presidentes, Buenos Aires, Ramón Bravo, entre otros, hacen uso de ella diario para atravesar de manera segura sin necesidad de pasar sobre las vías del tren.

No ha habido de momento pronunciamiento oficial de las autoridades competentes sobre el mantenimiento de la estructura.