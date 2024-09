Exigen Soluciones: Tienen Más de 30 AÑOS con Drenaje Colapsado en Los Montes

PIEDRAS NEGRAS.- La problemática del drenaje colapsado en el fraccionamiento Los Montes ha persistido durante más de tres décadas, generando un grave impacto en la calidad de vida de sus habitantes.

La señora Ma Guadalupe García Damián, residente del sector, denuncia que, a pesar de las constantes solicitudes a las autoridades y promesas de solución durante las campañas políticas, la situación sigue sin resolverse.

"Se le ha solicitado a todos los políticos cuando andan en campaña la reparación de la tubería del drenaje y todos dicen que sí, pero no vienen después a darle solución a nuestra petición. Ya no les creemos porque prometer no empobrece," expresó García Damián, visibilizando la frustración de los vecinos ante la falta de respuesta.

El agua brota de los registros de diferentes hogares, causando estragos en la comunidad y afectando, de manera alarmante, a la primaria Diana Laura Riojas de Colosio.

El agua residual se acumula en la entrada y patios del plantel educativo, representando un serio riesgo para la salud de los menores que juegan y caminan sobre estos líquidos contaminados, creando un foco de infección latente.

A pesar de los múltiples reportes realizados por los habitantes, muchas familias han tenido que lidiar con la pestilencia de estas aguas por períodos de hasta dos meses.

Algunos vecinos incluso encuentran imposible salir de sus domicilios debido al encharcamiento de aguas negras, lo que agrava la situación y pone en riesgo su bienestar.

La comunidad exige una intervención inmediata de las autoridades para abordar esta crítica situación, que no solo afecta la salud de los residentes, sino que también pone en peligro el entorno educativo de los niños que asisten a la escuela en el área.

La falta de acción de los responsables ha llevado a los habitantes a cuestionar la efectividad de las promesas políticas y el compromiso de los funcionarios con sus necesidades.