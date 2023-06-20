Trabajan cuadrillas de CFE para restablecer servicio eléctrico

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Personal de Comisión de Electricidad (CFE) señaló que se mantienen las cuadrillas trabajando para restablecer al 100% el suministro de energía. Se han recibido reportes de diversas colonias las cuales han permanecido hasta tres días sin electricidad en sus domicilios.

Ante la ola de calor que se está dejando sentir en esta frontera hacen un llamado para el uso consciente de la energía eléctrica. Entre las recomendaciones destaca desconectar aparatos que no estén utilizando, apagar las luces que no se estén utilizando, tratar de concentrarse en una sola habitación con clima.

En sectores como la colonia Tierra y Esperanza se reporta falta del servicio de agua potable ya que las bombas generan este servicio mediante la energía eléctrica.