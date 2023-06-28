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Piedras Negras

Trámites de eFirma es el más solicitado

Mediante una cita programada se da atención para dar de alta la firma electrónica de los contribuyentes.

Maria Flores
Por Maria Flores - 28 junio, 2023 - 02:58 p.m.
Trámites de eFirma es el más solicitado
Servicio de atención tributaria cuenta con campañas de asesorías.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Gustavo Ismael Moreno Peña, administrador de Servicios al Contribuyente en Piedras Negras, señaló que las citas para la firma electrónica se ha visto en aumento.

Dentro de los documentos requeridos primeramente se encuentra la cita previa, documento que acredite su identidad, comprobante de domicilio, CURP, correo electrónico y una memoria de USB.

Este un trámite gratuito el cual es necesario que los contribuyentes lo realicen, se visita a las universidades para brindar información a los alumnos que estén por concluir su carrera los beneficios de este servicio.

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