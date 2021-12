Triunfa Frida Reynoso en Mexicana Universal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Frida Reynoso, representante de Piedras Negras, se llevó la corona este sábado 27 de noviembre en el certamen estatal de belleza Mexicana Universal Coahuila 2021.

Frida se prepara para este próximo 2022, ya que será la digna imagen a nivel nacional en el concurso Mexicana Universal 2022, lo cual representa un gran honor para ella.

"He sido muy perseverante al respecto y la verdad, el sábado que fue mi coronación, yo me sentía en shock, como en un sueño, la verdad es que no lo podía creer, después de tanta dedicación por fin pude lograr representar a mi Estado, a Coahuila, en este certamen, él más importante de México".

Reynoso destacó que este concurso se enfoca en la belleza integral, es decir, se busca a una mujer fuerte, que represente la inteligencia, el amor propio, la valentía, la seguridad, la desenvoltura que manifieste su belleza en todos los sentidos.

Nacida en Torreón, pero con más de 10 años en esta frontera, Frida Reynoso se alegra de la evolución cultural que ha logrado la ciudad y el crecimiento en todos los sentidos, por lo que éste próximo 2022, pondrá el nombre de Piedras Negras muy en alto.