Prioriza UAdeC planteles; alistan mejoras académicas y físicas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - A un mes de asumir la coordinación de la Unidad Norte de la Universidad Autóma de Coahuila (UAdeC), el abogado Tadeo Vargas impulsa un plan de fortalecimiento académico y de infraestructura, con acciones enfocadas en las necesidades particulares de cada plantel.

Desde que tomó posesión, el pasado 21 de septiembre, el coordinador ha recorrido cerca del 80 por ciento de las escuelas de la región y comenzó a atender los requerimientos identificados como prioritarios.

Explicó que la Unidad Norte abarca planteles desde Acuña hasta Cuatro Ciénegas, por lo que las acciones deben ajustarse a las condiciones de cada zona.

Fortalecimiento Académico y de Infraestructura

Mientras algunas instituciones requieren fortalecer sus programas académicos, otras necesitan rehabilitar instalaciones o renovar equipamiento. Vargas señaló que el trabajo se organiza de acuerdo con las necesidades de bachilleratos y facultades, a partir de los recorridos y del diagnóstico realizado durante sus primeras semanas de gestión.

Entre las acciones en marcha destacó los trabajos de imagen y mantenimiento en el campus Monclova, donde alrededor de 3 mil estudiantes toman clases. Asimismo, indicó que han recibido propuestas para mejorar instalaciones deportivas, laboratorios, equipos de cómputo y sistemas de climatización, rubros que forman parte de las necesidades detectadas en los planteles.

En materia de participación estudiantil, el coordinador destacó la disposición de los jóvenes para involucrarse en la vida universitaria y presentar propuestas de mejora. Como referencia, mencionó que en el proceso electoral en el que resultó electo participó más del 90 por ciento del padrón, integrado por cerca de 7 mil 500 estudiantes.

De ese total, alrededor de 6 mil 700 votaron por él. Otro de los proyectos prioritarios consiste en elaborar un catálogo de servicios universitarios para fortalecer la vinculación de las facultades con la iniciativa privada.

Participación Estudiantil y Proyectos de Mejora

La propuesta busca dar a conocer las capacidades de la universidad ante empresas y organizaciones, mediante servicios como la aplicación de encuestas y la realización de exámenes clínicos, con el propósito de ampliar la colaboración y aprovechar los recursos universitarios.

A un mes de comenzar su gestión, Vargas afirmó que su principal objetivo es entregar una Unidad Norte en mejores condiciones que las que recibió. Para lograrlo, dijo, mantendrá la comunicación con estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo, además de dar seguimiento a las necesidades identificadas durante los recorridos por los planteles.