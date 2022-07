Un golpe al bolsillo próximo ciclo escolar; Encarecen los útiles

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El ciclo escolar está casi por finalizar, lo que supondrá un descanso para los alumnos y maestros, sin embargo, los padres de familia están ahorrando desde ahora, debido a que al comenzar el próximo, tendrán que surtir desde cero las listas de útiles escolares, y ahora aumentó un 40 por ciento.

Aracely Escobedo, dueña de la Papelería Colors, indicó que cuando se reactivó el sector escolar se vio una mejora en las compras, así como una afluencia de gente que empezaba a visitar el negocio, pero se encontraron con la problemática del encarecimiento de precios en los productos escolares.

Señaló que, le ha tocado atender a varias familias que cuentan con tres o cuatro hijos en instituciones escolares y le han comentado la dificultad de conseguir los materiales sin afectar su bolsillo financiero, a lo que decidió otorgar el 20 por ciento de descuento a los que vayan a adquirir sus materiales escolares y ayudarlos aunque sea un poco.

“Todos los productos encarecieron más o menos un 40 por ciento, pero el que más nos destanteó fue el papel, las cartulinas, libretas, cuadernos, hojas de máquina y papel china porque es lo que más se compran y necesitan los estudiantes”, manifestó.

Desde otro punto de vista, Azucena Gutiérrez, madre de familia, comentó que durante los dos años de pandemia no se vio perjudicada económicamente porque las clases y actividades en línea no requerían de muchos materiales, no obstante, para agosto ya sabe que gastará en colegiaturas, la lista de útiles y el material de limpieza que pide la escuela, para sus tres hijas.

Recalcó que ella y su esposo comenzaron a ahorrar para el ciclo escolar que se avecina, desde hace 3 meses cuando sus hijas empezaron a asistir a clases presencialmente, por lo que destinaron una parte del sueldo de su esposo totalmente para los gastos escolares.

“Tal vez no podamos ir a vacacionar fuera de la ciudad, nos quedaremos aquí en Piedras y haremos algunas actividades locales durante estos días, pero para nosotros la educación es primero y nos interesa mejor pagar lo escolar que a unas vacaciones”, declaró.