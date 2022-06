Una realidad; Mercado negro en vacunas COVID-19

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – "Las vacunas no deben ser un negocio", menciona el coordinador de las brigadas correcaminos, Víctor Manuel García Mejía, quien señaló que es una realidad el mercado negro de medicinas COVID.

"Hay gente que tiene el poder económico, incluso cuando empezó la pandemia, en México hubo un caso de empresarios que decían que iban a traer la vacuna Sptunik y que iban a hacer un negocio, pero estas no deben ser usadas así", destacó.

Señaló que la vacuna en México ha sido voluntaria, gratuita y universal, y que de eso todos los ciudadanos han sido testigos, por lo que no se debe lucrar con eso.

"Yo creo que la mejor manera de hacerlo es que las personas que tengan el recurso económico para comprar una vacuna o no, es que se vacunen, no quiere decir que, si se comprar una vacuna en el mercado negro porque es cara es mejor, se lucra mucho con eso, pero no hay que caer en esto", agregó.

Finalmente señaló que este tipo de mercado lo único que hace es denigrar las medicinas, desacreditan a los médicos y sobre todo a las empresas que han hecho las investigaciones correspondientes sobre cada medicina.