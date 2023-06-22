UTNC celebra su 25 aniversario con concurso de robótica

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dentro del marco de los festejos por el 25 aniversario de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), se llevó a cabo por primera vez el concurso de Robótica 2023 para alumnos de escuelas públicas o privadas, con la intención de que se siga realizando en los próximos años.

Señaló que el objetivo de estos concursos es motivar a los jóvenes a desarrollar sus capacidades en competencias tecnológicas a la investigación, así como al desarrollo relacionado con la robótica y la automatización; este concurso fue creado por la propia universidad con apoyo de maestros de tiempo completo.

"Esta es la primera vez que realizamos este concurso pero esperamos celebrarlo cada año; este se había planeado desde el 2020, por la pandemia lo tuvimos que posponer, pero ahora lo hemos retomado", destacó López Elizondo.

Agregó que participaron 54 equipos, de los cuales 32 son de la propia universidad y 22 son externos, que pertenecen a cuatro instituciones diferentes tales como CONALEP, CBTIS 34, colegio Don Bosco y CECYTEC de Allende.