Van contra InDrive

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Desde hace algunos días se activó un operativo para retirar a las unidades de la plataforma InDrive, ya que no están cumpliendo con la ley ni el reglamento de transporte.

"No estamos en contra de esta prestación de servicio, nuestro propio reglamento lo acepta, pero igual que como la ley de transporte exige que cumplan con una serie de requisitos que tienen que ver con aspectos de seguridad y prevención a favor de los usuarios", señaló el secretario del Ayuntamiento.

Sin convenio no hay permiso, y al momento, InDrive no ha presentado los requisitos que se deben cubrir para desempeñarse de manera legal en la ciudad.

"No han hecho llegar la relación de vehículos y operadores, no ha verificado que las unidades con que se presta el servicio sean vehículos con placas de Coahuila, que no tengan una antigüedad mayor de 5 años, que sus operadores cuenten con licencia especializada para prestar este tipo de servicio, y que las unidades tengan los seguros de cobertura amplia y a favor de terceros en caso de accidente", señaló el funcionario.

Por su parte, algunos choferes de la aplicación señalan que no han recibido ninguna indicación por parte de la App, por lo que han decidido simplemente desertar de dar el servicio en lo que encuentran una solución.