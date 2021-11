Varios años mas perdurará uso de cubrebocas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- No existe repercusión grave a la salud por el uso prolongado de cubrebocas, está bien sustentado pues es una medida que se seguirá utilizando por algunos años más, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

El doctor Iván Moscoso destacó que, si el cubrebocas no se utiliza en espacios cerrados o en donde no se puede guardar la sana distancia, sería mayor el peligro de no portarlo en comparación a la gravedad que ocasionaría el portarlo si tuviera alguna contraindicación.

Por otro lado, destacó que hoy se contara con una campaña de vacunación de Influenza a personas vulnerables, adultos mayores, personas con comorbilidades, mujeres embarazadas y menores de 5 años.

Será en las instalaciones del nuevo complejo cultural y deportivo El Cabo, en donde en punto de las 9 de la mañana darán inicio con la vacunación, se cuenta con un lote de 3 mil 800 dosis que conforme avance la brigada, el esquema se irá ampliando para dar protección a más personas.