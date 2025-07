La voz en tu colonia: Vecinos de San Felipe Ampliación reclaman abandono del municipio

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Entre baches, maleza y la indiferencia oficial, vecinos de la colonia San Felipe Ampliación lanzaron una enérgica crítica contra el Gobierno Municipal por la evidente falta de mantenimiento en sus calles y espacios públicos, lo que pone en entredicho la equidad en la atención a los distintos sectores de la ciudad.

Los colonos señalaron que, aunque su colonia no figura entre las más marginadas, eso no debería ser pretexto para que el Ayuntamiento la tenga en completo abandono.

La falta de bacheo y la desatención en áreas verdes han deteriorado el entorno urbano y afectado la calidad de vida de cientos de familias.

"Sabemos que esta colonia no tiene tantas carencias como otras, sin embargo, no por eso debemos ser olvidados por el gobierno. Por aquí ni se han parado", expresó una vecina que pidió el anonimato, cansada de ver cómo el pavimento cede sin que nadie del municipio actúe.

Las calles Héctor Manuel Reyes Morales esquina con Juana Flores, y Eladio Gómez son algunas de las más afectadas por baches, que los vecinos han intentado rellenar por su cuenta. Pero sus esfuerzos, aseguran, son inútiles sin una intervención real del Gobierno Municipal.

El abandono no solo está en el pavimento. Dos parques públicos se encuentran tomados por la maleza, convertidos en terrenos impropios para la convivencia y focos de riesgo sanitario.

Los espacios ubicados en las calles Adalberto Peña esquina con Ignacio Ayala, y Francisco Ramírez entre Telésforo Rodríguez y Eulalio Gutiérrez, han dejado de ser seguros para los niños debido al crecimiento descontrolado de hierba, refugio de mosquitos y otros insectos.

Los vecinos acusan de omisión directa al Departamento de Ecología e Imagen Urbana, al que responsabilizan de no cumplir con su tarea de mantener limpios y funcionales los espacios públicos.

Advierten que la situación no es solo estética, sino un problema de salud pública en potencia, más aún en temporada de lluvias, cuando la proliferación de criaderos de mosquitos puede disparar enfermedades como el dengue o el zika.

"No es justo que por vivir en una colonia que no sale en la foto o no genera votos, se nos niegue el derecho a vivir dignamente", agregó otro vecino, quien lamentó que el gobierno de Piedras Negras solo presuma obras en sectores visibles mientras ignora necesidades básicas en otras áreas.

San Felipe Ampliación es la evidencia viva de la disparidad en la atención gubernamental. Calles colapsadas y parques en ruinas no solo reflejan abandono, sino también una visión selectiva de gobernar.