Vende auto ajeno

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Victimas de una mala negociación, Leticia y David Castañeda, denuncian fraude tras la compra de un automóvil a través de Facebook.

Luego de que David le pagara 10 mil pesos de enganche por el auto, surgieron irregularidades por parte de Almanza Patiño, puesto que entregó el vehículo con placas, pero sin documentos.

A un mes de vender el vehículo, Edgar Gerardo argumentó a David Castañeda que atravesaba por un problema de salud por parte de su esposa, por lo que pidió un pago adelantado de mil pesos, y consecuentemente otro de 500 pesos.

Pasadas 4 semanas, Almanza Patiño acudió al domicilio de Castañeda, argumentando que necesitaba las placas para darlas de baja, y fue en ese momento que la esposa de David Castañeda, la señora Leticia de Castañeda, empezó a sospechar de la actitud del vendedor.

"El llegó a mi domicilio solicitando las placas para darlas de baja, dijo que a más tardar el miércoles me traía la baja y las copias de los papeles del carro", indicó Leticia.

Al entregarle el siguiente pago, ya en el mes de octubre, Leticia le solicitó a Almanza Patiño las copias de los documentos del vehículo, ya que era ella quien le daba uso y no podía circular sin placas ni documentación.

"Yo soy la que traigo el carro, la semana pasada, el domingo, la esposa de Almanza Patiño me dijo a través de mensajes de whatsapp que yo la estoy amenazando, pero no es así, nos enteramos que Almanza Patiño no es el dueño del vehículo, motivo por el cual quise que buscáramos al dueño para seguir el trato con él", menciona Leticia.

Sin embargo, ante la petición de Leticia, Almanza Patiño quedó en evidencia por el mal manejo de la negociación sobre la venta del automóvil, por lo que, las autoridades correspondientes recomendaron a los afectados interponer una denuncia por el delito de fraude.

A través de Facebook, David Castañeda adquirió un vehículo Grand Marquis modelo 2000, por parte de Edgar Gerardo Almanza Patiño el 19 de julio de 2021.