Venta de mariscos no ha incrementado significativamente tras el inicio de la cuaresma

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante la visita a un reconocido negocio de venta de mariscos sobre la avenida Industrial en Piedras Negras, Alexander Garza, encargado de dicho establecimiento, mencionó que la venta de productos del mar durante la cuaresma no ha incrementado tanto y se ha mantenido normal.

Sin embargo, señaló que, regularmente, los días viernes, sábados y domingos son los días donde las ventas aumentan más que de lunes a jueves. No obstante, este comportamiento es común durante todo el año, no solo en cuaresma.

Por último, destacó que los productos que más consumen los nigropetenses son el camarón jumbo y mediano, la mojarra, el pulpo y el camarón seco.