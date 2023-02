Vigilan a usuarios de placas especiales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. -Serán las autoridades municipales o estatales las que estén vigilando que no se haga mal uso de las placas para discapacitados, señaló el Recaudador de Rentas en el Estado, Miguel García Figueroa, quien agrego que estas placas son para trasladar a las personas con alguna limitante, no para quienes hacen el tramite y conducen el auto.

Agregó que quien hace el tramite no es la persona con discapacidad, si no quien va a conducir el auto, pero esto no les autoriza a utilizar los cajones o áreas para personas con discapacidad, cuando no traen a bordo a la persona que tiene algún impedimento de salud.

Señaló que las oficinas de recaudación de rentas cuentan con áreas especiales para atender a personas con discapacidad, así como para adultos mayores, que van a realizar algún trámite, pero si alguna tercera persona va a realizar un tramite para ellos, no podrán hacer uso de esos espacios.

Finalmente dijo que hasta el momento no se ha detectado a personas con papelería falsa para tratar de sacar este tipo de placas.