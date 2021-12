"Vivimos en el abandono" en la Gobernadores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – "¡Aquí hay mucho vandalismo!", aseveró una vecina de la colonia Gobernadores al alcalde Claudio Bres durante un evento público en el sector, quien solo levanto su pulgar, respondiendo "saludos".

Ignorada, tanto en llamadas telefónicas, como en persona, esta vecina a quien llamaremos Martha, mencionó a Periódico La Voz que se siente abandonada por las autoridades, pues diariamente ocurren actos ilícitos en su colonia y a pesar de los reportes al 911, nadie llega para auxiliarlos.

"Anda mucho vándalo, anda mucho ratero y le digo, realmente estamos olvidados aquí, ¡que nos hagan caso!, que nos manden las patrullas", señala.

Asegura que abundan los descuidos a los niños y niñas, pues se les puede ver a altas hora de la noche deambulando por las calles sin ningún tipo de supervisión.

"Queremos que venga PRONNIF, aquí anda mucho niño suelto, que los manden por todos los niños que andan solos", apuntó Martha, quien ya lleva 4 años viviendo en este sector.

Menciona que el Centro Comunitario ha sido vandalizado por los pandilleros que crean afectaciones en la colonia, y que, además, consumen drogas en vía pública.

Calles como Enrique Martínez y Martínez, Dr. Rogelio Montemayor Seguy, Nazario Ortiz Garza, Venustiano Carranza y Humberto Moreira Valdés, se ven afectadas por ´ninis´ que solo ocasionan problemas.

"Tanto huerco que hay que no estudian ni trabajan, por andar usando drogas, es lo que mas hay aquí, tiene como tres días que le robaron a mi cuñado, le robaron el poquito dinero que tiene y las autoridades no vinieron", destacó.

Regularmente se generan peleas entre las diferentes pandillas que hay en la colonia, sin embargo, a pesar de que se hace el reporte, las patrullas tardan en llegar.

"Las autoridades no vienen, le hablamos a la patrulla, se andan peleando y no vienen, no vienen, ´tamos olvidados aquí", aseveró.

Lo único que piden los vecinos de este sector es que las autoridades municipales les brinden seguridad, ya que viven en una colonia con muchas problemáticas sociales y temen por su integridad.