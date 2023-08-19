VU no dejó nada para embargar

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cerca de 70 ex trabajadores de VU Manufacturing acudieron a las instalaciones de la empresa con la esperanza de conseguir el pago de su finiquito y prestaciones pendientes a través de la ley de embargo, pero, sólo encontraron máquinas inservibles y basura.

Trascendió que el procurador del Trabajo, Arturo Cruz Moreno acudió acompañado del actuario del Tribunal Laboral de Distrito, Sonia Del Valle a ejecutar la orden de embargo contra VU Manufacturing, por lo que dejaron pasar a los extrabajadores para captar evidencias, sin embargo, salieron decepcionados por el panorama desolador.

El Tribunal Laboral del distrito judicial de Río Grande, colocó el mandato de requerimiento de pago y embargo en las instalaciones de lo que hasta hace unas semanas era Manufacturas VU, para que nada de lo encontrado en el interior pueda ser retirado hasta que sea valorado por los peritos, con la intención de entregar el pago de la liquidación pendiente.

Cabe destacar que la nave quedó sellada y no puede ser alterada o arrendada por los titulares del Parque Industrial, hasta que el proceso del Tribunal concluya, y extraoficialmente se informó que puede ser incluida en la valoración una bodega perteneciente a esta empresa ubicada en la ciudad de Eagle Pass, Texas.

Además, existe una demanda interpuesta a través del mecanismo de respuesta rápida del tratado de libre comercio, que debe ser resuelta antes del 30 de septiembre, cuando se determinará qué tipo de sanción o requerimiento se le hará a la empresa.