Y finaliza etapa de 50 a 59 años

Piedras Negras

Gerardo Martínez / La Voz

Hoy desde las 8 de la mañana se llevará a cabo en el salón de la Sección 38 y el salón SUTERM la última jornada de la etapa de vacunación para personas de entre 50 y 59 años de edad, además de mujeres embarazadas mayores de 18 años. Les será aplicada la segunda dosis de la vacuna de Pfizer.

Las brigadas comenzarán desde las 8 de la mañana y recibirán principalmente a las personas que por algún motivo no pudieron asistir a su cita, programadas para este martes y miércoles.

En el caso de las personas que se ausentaron a su cita correspondiente pueden recibir la vacuna en el salón de la SUTERM. El orden es el siguiente: Apellidos de la A a la D, a las 8 de la mañana; E a H, 9 a.m.; I-L, 10 a.m.; M-P, 11 a.m.; Q-S, 12 del mediodía; de la T a la Z, a la 1 de la tarde.

Por otro lado, mujeres embarazadas que requieran su segunda dosis, podrán recibirla desde las 8 de la mañana en el salón de la Sección 38. Los únicos documentos requeridos son una identificación oficial y el comprobante de aplicación de la primera dosis en original y copia.

De acuerdo a Servidores de la Nación, entre martes y miércoles se vacunaron poco menos de 12 mil personas, en dos sedes. Tan solo el martes se dieron un aproximado de 600 ausencias, aunque la cifra puede ser mucho mayor.