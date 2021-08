"Ya no expongan a los menores" recomienda Jurisdicción aminorar riesgos

Las bodas, los bautizos, las fiestas y las reuniones se consideraría actividades no esenciales, hemos visto que algunos padres exponen a estos riesgos en actividades no esenciales, si ya se va a tener un cierto riesgo al momento de enviarlo a la escuela, pues no hay que adicionarle más riesgo exponiéndolos a actividades no esenciales", mencionó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Iván Alejandro Moscoso González.

Alumnos, maestros y padres de familia terminaron de recibir la capacitación por parte de Jurisdicción Sanitaria 01 para el regreso a clases.

El doctor Iván Alejandro Moscoso dio a conocer que el protocolo de salud empieza con el primer filtro en casa.

"Hay un parte muy importante que es el filtro en casa, de hecho, ahí inicia el protocolo, la detección o las actividades se detonan desde el filtro en casa", indicó.

Destacó la importancia de la participación de los padres de familia, ya que ellos deben estar atentos a la salud de sus hijos.

"Si el padre de familia detecta que su hijo, su familiar, cuenta con sintomatología sospechosa, es de importancia que no lo envíe al plantel educativo y número dos, que notifique al plantel educativo que en su casa el menor cuenta con sintomatología y posteriormente se darán inicio a algunas otras actividades".

Por otra parte, Moscoso González recalcó que hay que no hay que exponer a los niños en actividades no esenciales, ya que durante los próximos meses e incluso años, el riesgo de contagio será latente en cualquier espacio.

"Habría que ponderar cual es el riesgo que el padre de familia está dispuesto a tomar, ya sea en una actividad esencial o en una actividad no esencial y creo que, si ponemos en una balanza esto, pues las actividades esenciales serían las más importantes", finalizó Iván Moscoso.