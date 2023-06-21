Ya van tres muertes por golpe de calor

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La cruz roja, durante la semana pasada y lo que lleva de esta, ha atendido alrededor de ocho casos por golpe de calor, dónde lamentablemente tres personas ya no presentaban signos vitales.

La administradora de la Cruz Roja, Jessica González, explicó que en estos casos se tratan de personas adultas los que se encontraban a la intemperie expuestos a las temperaturas que se han estado registrando.

Detalló que este grupo de personas son clasificados como un grupo vulnerable y deben de permanecer en lugares cálidos, además de estar constantemente hidratados para prevenir algún golpe de calor que traiga consigo consecuencias fatales.

“Desde el 12 de este mes fue cuando empezaron a elevar las temperaturas; hemos atendido ocho casos de golpes de calor y en los últimos tres llamados de emergencia, estas personas ya no contaban con signos vitales. Particularmente se trata de adultos o personas de la tercera edad tienes además se encuentran o viven solos dentro de su domicilio y no tienen quien los cuide”

La administradora informó que en los otros cinco casos que atendieron, se logró estabilizar a los pacientes para después ser llevados a un hospital para valoración y atención médica más especializada.