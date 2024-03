A caminar en fuego

CIUDAD DE MÉXICO 20-Mar-2024 .-La Concacaf Nations League ha sido un campo minado para los técnicos de la Selección Mexicana.

Ese torneo fue una avalancha para Gerardo Martino, sepultó a Diego Cocca y ahora amenaza el proyecto de Jaime Lozano.

México enfrenta hoy a Panamá en la Semifinal. El técnico dijo que siente el respaldo del comisionado presidente de la FMF, Juan Carlos Rodríguez, pero también entiende que los resultados mandan.

"Es lo que hablaba con respecto a Panamá, a otras Selecciones, que han respaldado procesos más allá de resultados inmediatos, a mí me encantaría que pensáramos así, me toca estar aquí hoy, pero me hubiera encantado que anteriormente se hiciera y que posteriormente se haga", dijo Lozano.

El Tricolor perdió la Final de la Nations League 2021-22 contra Estados Unidos (3-2 en tiempo extra) y ahí comenzó la bola de nieve de la era Martino. Hace un año, la derrota en Semifinales contra los estadounidenses derivó en el cese de Cocca.

En este ciclo mundialista no existe la presión de una Eliminatoria, pero el Tricolor es una eterna tentación para dueños de clubes, técnicos y representantes, por lo que nombres como los de André Jardine y Guillermo Almada forman parte de la conversación antes de que siquiera haya una hecatombe.

"Me parece que si eliges con la confianza y eres acertado y das tiempo a un proceso al final vas a tener muy buenos resultados, eso por un lado, aunque sé que esto, por todo lo que generamos en el país, es de resultados, así es, ¿tendría que ser así?, no lo creo, pero es así", comentó Jimmy.

Parece que Lozano se juega el puesto en cada torneo. Dirigió en calidad de interino la Copa Oro 2023 y sabía que de ganarla entraría a la baraja de candidatos para dirigir el proceso al Mundial del 2026, tal y como ocurrió tras el triunfo ante los canaleros. Jugó con fuego en los Cuartos de Final de la Nations League, en donde de milagro México empató el global de último minuto y en penales eliminó a Honduras.

"Queremos ganar esta Copa, mas allá de para ver un futuro a dos años y medio, porque queremos tener esos cimientos, que siempre que hay buenos resultados maquillas muchas cosas, no todo está bien cuando ganas", dijo Lozano, quien calcula sus pasos para evitar que explote "la bomba".

Fresca batalla

Jaime Lozano es el técnico de la Selección Mexicana en gran medida porque el 16 de julio de 2023 se coronó con la Selección Mexicana en la Copa Oro, a costa de Panamá.

El partido estuvo cerca de la prórroga, pero Santiago Giménez evitó más drama, con su gol al 88'.

Panamá exhibió sus virtudes futbolísticas, en particular su armador Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo), volante que maneja los hilos de la ofensiva. Édgar Bárcenas (Mazatlán) también es otro peligroso jugador.

Por marca perfecta

Estados Unidos está a un paso de disputar su tercera Final al hilo en la Concacaf Nations League y tratar así de alargar su reinado en esta justa en la que ha vencido en las dos anteriores ediciones y ¿por qué no? aguardar a que una vez más pueda disputar el duelo cumbre ante la Selección Mexicana.

Para ello tendrá que superar el obstáculo llamado Jamaica, combinado que se metió a esta Semifinal y que aspira la sorpresa con la bandera del futbol caribeño.