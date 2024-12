A Chivas es complicado decirle que no.- Miguel Tapias.

GUADALAJARA, Jalisco 23-Dec-2024 .-El nuevo jugador de las Chivas, Miguel Tapias, contó como vivió su fichaje por el equipo rojiblanco.

Después de su paso por la MLS con el Minnesota United FC, el defensor central regresa a la Liga MX ahora vistiendo la playera rojiblanca.

"Estaba de vacaciones en Pachuca y recibo una llamada que Chivas está interesado en mí y obviamente a Chivas es complicado decirle que no", dijo el central de 27 años de edad en entrevista para Chivas TV.

Tapias se reencontró en el Rebaño con sus antiguos compañeros: Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez y José Castillo, con quienes compartió vestidor en los Tuzos de Pachuca, equipo con el que se coronó en el Apertura 2022 tras vencer a Toluca en marcador global de 8-2.

A pesar de contar con su amistad, 'Micky' aseguró que ellos no fueron factor para que su llegada al Guadalajara se concretara.

"No, antes de venir acá la verdad no tuve ahí el contacto con ellos, pero llegué acá y me recibieron de la mejor manera. Conozco a 'Guti', a Castillo, a 'Pocho', son jugadores que los tuve en Pachuca y nada, son grandes compañeros y creo que me van a ayudar a adaptarme lo más rápido posible".

De igual forma, el encargado de cubrir la posible baja de Jesús Orozco Chiquete en la zona defensiva afirmó que llega al Club para ganarse un lugar en el once titular del técnico español Óscar García Junyent.

"Ir paso a paso, más bien ahorita me estoy acoplando con el grupo en los entrenamientos; yo creo que empezar con el pie derecho, hacer buen torneo, hacer buena temporada y eso es lo primordial ahorita", añadió.