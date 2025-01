A destacar en Mundial.

CIUDAD DE MÉXICO 10-Jan-2025 .-Miguel Herrera quiere llevar a la Selección de Costa Rica al protagonismo de la Copa del Mundo 2026.

El "Piojo" fue presentado como nuevo entrenador del combinado centroamericano y dejó claro que quiere hacer historia y convertir a los ticos en protagonistas del Mundial.

"Estoy muy contento e ilusionado. Tengo un gran deseo de que Costa Rica, que ha sido protagonista importante de los Mundiales, vuelva a serlo. Queremos que Costa Rica tenga un Mundial donde sea protagonista.

"No venimos sólo a clasificar, queremos cumplir con la historia y potencial de este equipo. Cuando llegó el llamado, no lo dudé ni un momento", expresó el DT mexicano en el Teatro Popular Melico Salazar, en San José.

El timonel contará con un cuerpo técnico conformado por los mexicanos José Rangel (preparador físico) y Álvaro Galindo (asistente), y los costarricenses Paulo Wanchope (asistente) y Ricardo González (preparador de porteros).

Dardo al 'Tata'

Herrera comentó que no replicará lo hecho por Gerardo Martino, quien en su gestión con el Tri fue criticado por pasar gran parte de su tiempo en Argentina y no en México.

"Fui un crítico bastante fuerte de esa situación porque considero que, cuando un técnico asume la responsabilidad de un equipo, tiene que estar ahí y cuando es una selección mucho más", indicó.

"Yo critiqué al "Tata" al decir que no estaba ahí, que no lo veía en los partidos, mi crítica era esa, que no lo veía en el compromiso estar al 100 por ciento. No puedo estar haciendo lo que yo critiqué", sentenció.

ASÍ LO DIJO

"Vamos a armar el equipo lo más sólido posible para tener un Mundial como los que ha dado Costa Rica".