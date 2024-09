A mí sí me aumentaron la beca.- Ana Paula.

MONTERREY, NL 31-Aug-2024 .-Ana Paula Vázquez, medallista de bronce en tiro con arco en París 2024, fue invitada de honor en el partido de Rayados ante Toluca, realizado en el Estadio Monterrey.

Y la medallista en tiro con arco por equipos al lado de Alejandra Valencia y Ángela Ruiz fue abordada antes del partido sobre el tema de las becas de la Conade

Vázquez aclaró que en su caso a diferencia de Valencia, sí le fue aumentada la beca, pero que los tabuladores para definir el monto están raros.

"A mí sí me aumentaron mi beca, es es totalmente cierto, lo agradezco bastante, Conade tiene razón. Por otro lado coincido con mi compañera (Valencia), que los tabuladores están un poco raros, pero Conade sí está haciendo algo al respecto, que no nada más lo ignoran y lo dejan de lado", expresó la coahuilense.

Vázquez agradeció el hecho de qué la Conade esté trabajando en el asunto.

"Si están haciendo algo al respecto, me parece algo importante y bueno, entonces Conade está trabajando con los tabuladores y creo que estos no sé si los ponga o no Conade, pero es un tema entre los atletas que sí es un poco raro que un Mundial pague más que unos Juegos Olímpicos", aseguró Vázquez.

"Pero son por categorías, en el Mundial pagan menos individual que Olímpicos y en equipos pagan menos que Juegos Olímpicos y como acá la medalla fue en equipos y en el Mundial fue individual, la ganancia fue mayor, pero creo que sigue siendo error de tabulación, ya Conade está trabajando en eso y se agradece".

Valencia reportó hace unas semanas en redes sociales que su beca fue reducida tras ganar el bronce, a lo que la Conade argumentó que era en base a sus estatutos y tabuladores ya establecidos.

ES MUY RAYADA

Vázquez se dijo aficionada a los Rayados del Monterrey desde pequeña.

Agregó su jugador favorito es él ya retirado argentino José María Basanta, máximo ganador de títulos con el club regiomontano.

La atleta agradeció al club regiomontano por la invitación.