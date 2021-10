"A mis 57 años me voy contenta de los diamantes": María Rosa Guzmán Coronado

El softbol femenil ha tenido gran relevancia en los últimos años, grandes jugadoras siguen activas mientras que otras toman la decisión de retirarse, tal es el caso de la monclovense María Rosa Guzmán Coronado quien a sus 57 años decidió dejar los diamantes, siempre desempeñándose como lanzadora convirtió el deporte de la pelota blanda en parte de su vida.

Sus inicios se dieron asistiendo a algunos juegos aproximadamente hace 10 años, desde la primera vez que vio a más mujeres practicándolo se inspiró y decidió comprar su primer guante, así como bate para iniciar la práctica deportiva, en algo que se arraigaría tanto en el diario de María Rosa Guzmán.

La invitación a practicar

Fue el señor Martín Grimaldo quien me realizó formalmente la invitación para iniciar la práctica, fue en el campo llanero de la Buenos Aires donde iniciamos, a partir de ese momento no pude dejar de practicar.

Una lanzadora natural

Mi primera posición fue la primera base, pero cuando comencé a lanzar me enamoré de esa posición, no tuve un maestro como tal, en el pasar de mis días practicando fui puliendo mi técnica hasta llegar a lo que en la actualidad soy.

Equipos donde ha participado

El comienzo fue con el equipo de Yankees, después pase por otros equipos que al momento no recuerdo sus nombres, luego en la Liga de Pericos de Monclova volví a jugar con Yankees, pero eran otras jugadoras que con las que comencé a jugar, ahí con ellas obtuve otro campeonato. Posteriormente llegué al equipo de Amazonas, Tóxicas y finalmente a Mitoteras con quien me retiro formalmente del deporte.

El momento de retirarse

La decisión de retirarme no es porque yo ya no quiero jugar, más bien es por una cuestión de salud que me impide seguir practicando este deporte que tanto amo, hay que obedecer las indicaciones del médico, someterme al tratamiento y claro que si algún día mi situación fuera mejorando, me encantaría lanzar una vez más.

Sus mayores logros y retiro como campeona

Dentro de los mayores logros fue haber podido jugar hasta estas instancias a pesar del desgaste que tengo en mis rodillas, fue muy bonito el poder retirarme con un campeonato en conjunto, pero más aún haber obtenido un título de picheo el único y en qué momento me llegó cuando decidí retirarme, me toco compartir juego con grandes jugadoras del equipo de Mitoteras, sin ellas no hubiera podido llevarme ese récord de 8-0 en temporada regular y 2-0 en la serie final, me voy contenta y espero algún día volver a lanzar, ahora me tocará apoyar desde la grada, pero esa sensación de querer entrar al campo no se irá nunca.

"Finalmente quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron durante estos diez años o que compartieron juego conmigo, a las jovencitas practiquen este deporte que deja muy buenas amistades y que además les ayudará a mantenerse activas en el deporte, me toca colgar el guante y espero algún día volver a estar lanzando en un juego". Puntualizó María Rosa Guzmán.