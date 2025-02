A Óscar García no le preocupa si lo despiden de Chivas

GUADALAJARA, Jalisco 11-Feb-2025 .-Pese a que logró ganar a Xolos de Tijuana en el Clausura 2025, el ambiente en Chivas es de alta tensión. Sin embargo, Óscar García permanece indiferente a lo que pueda suceder con su futuro inmediato en el banquillo de Chivas.

Previo al partido de Vuelta ante Cibao de la primera ronda de la Concachampions, se percibe una atmósfera densa en la que el técnico Óscar García pone en juego su continuidad al frente del Rebaño.

El empate de 1-1 de la semana pasada precisamente ante el Cibao es lo que no ha dejado satisfecha a la afición ni tampoco a la directiva, por lo cual se espera que Chivas gane sin tantas dificultades el encuentro de este miércoles a las 19:05 en el Estadio AKRON.

"Es como la muerte, tú sabes que te vas a morir, desgraciadamente todos nos vamos a morir. Entonces sufrir por la muerte, es como que le dices un entrenador que lo van a echar si es que lo van a echar, yo lo que intento es disfrutar del proceso, ojalá que sea un proceso largo, que me dejen trabajar, que me dejen hacer las cosas que yo quiero o mi idea de construir un equipo, porque estamos en un proceso de construcción y no pierdo el tiempo en estas cosas, yo me ocupo el tiempo de entrenar lo mejor posible, que mis jugadores estén bien, de entrenar lo mejor posible y muchas cosas de las que pasan no las puedo controlar ni nadie. Para qué voy a sufrir por algo que va a pasar sí o sí tarde o temprano, ya sea dentro de un mes, ojalá sea dentro de cinco años", dijo en conferencia de prensa el técnico catalán.

Otra versión que circula es que Javier 'Chicharito' Hernández está molesto por no ser tomado en cuenta como titular, y más porque en el partido del domingo pasado ante Xolos, ni siquiera tuvo minutos.

"De Javier, desde el primer día en ningún momento me puedo quejar de nada, ha tenido un comportamiento muy bueno, ha tenido un comportamiento de jugador inteligente, que sabe que tendrá minutos cuando el entrenador lo considere oportuno, esta temporada ha jugado más de lo que jugó la pasada y conmigo de entrenador ha jugado prácticamente todos los partidos, es un jugador con mucha experiencia, inteligente, que sabe lo que es un grupo, sabe la importancia que él tiene y el día de hoy estoy encantado de tenerlo en la plantilla", puntualizó.

Y finalmente, García es optimista en que avanzarán a la siguiente fase en Concachampions.

"Lógicamente somos Chivas, y lo que queremos es ganar todos los partidos, nosotros mismos tenemos esa presión porque sabemos lo que representamos, sabemos en el club que estamos y nos da igual el rival, lo que queremos es ganar todos los partidos. Lógicamente no pasar la eliminatoria sería una decepción, y con esa mentalidad vamos a intentar ganar, pasar, y estoy seguro que los jugadores van a darlo todo para que así sea", indicó.