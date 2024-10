CIUDAD DE MÉXICO 04-Oct-2024 .-Carlo Ancelotti ya tiene identificadas las fallas que tiene su equipo el Real Madrid.

El estratega del conjunto Merengue lamentó la falta de intensidad en la zona defensiva, así como la lenta circulación del balón, lo cual, a su parecer, les han evitado tener mejor funcionamiento.

"No estamos todavía a la altura, pero falta poco. Creo que hay jugadores que no han llegado en su mejor nivel, es normal, tenemos que ser pacientes. Nos falta intensidad defensiva, también ofensiva y mejorar la velocidad de circulación del balón, ahí es donde tenemos que mejorar", afirmó Ancelotti ayer, de durante la conferencia de prensa previa al duelo de hoy ante el Villarreal.

El estratega tomó con calma la derrota que sufrió su equipo ante el Lille el miércoles en la Champions League, y aseguró que les viene bien para despertar.

"A veces una derrota te reconecta con la realidad y me gustó cómo reaccionaron los jugadores. Tenemos mucha variedad y aunque no estamos demostrando toda la calidad que tenemos, no falta nada", insistió.

Los Merengues marchan segundos con 18 puntos y se enfrentan al Villarreal, una dura prueba al ser tercero con 17 unidades en LaLiga de España.