Abogados goleó y sigue invicto

En once jornadas no ha aparecido el equipo que le ponga un alto al buen paso que llevan los Abogados en la categoría "C" de la Liga Master de Fútbol.

En cotejo que se disputó el fin de semana, los juristas vencieron a la escuadra de Gallos por marcador de 4 goles a 2 y refrendaron el liderato tras llegar a 28 puntos.

Reymundo Rodríguez tuvo una inspirada actuación en la cancha del Mezquital y se despachó con anotaciones a los minutos 26, 32 y 78 para encabezar la ventaja de los Abogados, mientras que Sergio Rodríguez apoyó la causa con un tanto al ´53; a su vez, los emplumados contaron con goles de Héctor Ríos al minuto 43 y José Flores al ´75 para recortar la diferencia.

HALCONES SUMÓ 3 PUNTOS

Con una ofensiva letal, los Halcones de la Chinameca labraron un triunfo sobre el conjunto de Aceros por goleada de 6-3, en partido correspondiente a la categoría "A" del balompié master.

Jesús Heriberto Riojas apuntaló la ventaja de los emplumados con goles a los minutos 2 y 46, los cuales fueron secundados con anotaciones de Alberto León al ´3, José Grimaldo al ´57, Abdiel Ortiz al ´60 y Edgar Pizarro al minuto 80, en tanto que los acereros se acercaron gracias a una contundente actuación de Lauro Von Hartz, quien mandó el esférico a las redes al ´32, ´52 y ´83.