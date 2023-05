Acereros da de baja a Yermin Mercedes

MONCLOVA.- Los Acereros de Monclova siguen realizando movimientos en su roster y ahora al que dan de baja es al dominicano Yermín Mercedes, en 20 juegos jugando para el acero bateo para un .236, conectó 2 cuadrangulares, produjo 8 carreras.

Parece que el rendimiento no fue el esperado por la directiva y terminó cesado del roster, con ello se libera una plaza de extranjero donde se espera pueda ser activado el lanzador diestro Chester Pimentel.

Los Acereros siguen en el ojo del huracán pues no han podido establecer a su line up de juego oficial, juego tras juego se siguen realizando movimientos y el descontento de la afición se sigue expresando en redes sociales. Puesto que la baja de Yermin no fue dada a conocer de manera oficial, sino por páginas digitales y a la postre el pelotero borró todo su contenido de Instagram donde portaba el uniforme de acero.