Acereros inaugura hoy Temporada 2025 de LMB

Los Acereros de Monclova inician hoy un nuevo reto en la Liga Mexicana de Béisbol.

El zurdo estadounidense Steven Moyers será el encargado de abrir el juego inaugural de la Temporada 2025 frente a Tecolotes de los Dos Laredos, esta noche en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

Ayer, el mánager Homar Rojas definió el cuadro con el que la Furia Azul hará su presentación en la campaña del Centenario de LMB.

"El line up titular está listo y es lo que se manejó en los últimos días de pretemporada: Magneuris Sierra en el jardín central, Aldo Núñez en segunda, Addison Russell en las paradas cortas, Balbino Fuenmayor como bateador designado, Aldrem Corredor en primera base, Pedro González en el izquierdo, para el juego inaugural como el rival va a tener pitcher zurdo entonces jugaremos con Diosbel Arias en tercera, Logan Moore en la receptoría y Braulio Cavero en el jardín derecho", dijo el dirigente de la novena azul.

Además, Rojas dio a conocer la rotación abridora que estará formada por 5 lanzadores.

"La rotación del inicio de la temporada está formada por Steven Moyers, Christian Young, Austin Warner, Wilmer Ríos y Jorge Tavárez, así vamos a empezar. Rubén Alaníz será el cerrador, el preparador de la octava es Chavez Fernander; antes tenemos a Jameson McGrane, así como Francisco Morales que también puede hacer labor en los innings intermedios y Franklin Parra como el situacional zurdo", señalo.

"LLEGAR A LA FINAL Y GANARLA": ROJAS

Homar Rojas se dijo contento con el intenso trabajo que se hizo en pretemporada y por el hecho de que no haya habido jugadores lesionados en este período. También resaltó el desarrollo de jóvenes como Abiam Cruz, Braulio Cavero, Bryan Corral, Aldo Núñez, Rolando Mora, Oscar Soria, Edgar Gómez, Jonathan López, Jorge Rodríguez, Patricio Ress, los que estarán en el roster inicial de la temporada.

Homar Rojas, quien durante la campaña pasada se convirtió en el manager con más triunfos en la historia de los Acereros, se perfila a colocarse esta temporada como el manager con más juegos dirigidos en la historia de la franquicia.

"Me siento muy atraído a este lugar, es un todo, el entorno, la ciudad, la gente, el equipo y lo digo con mucho respeto; Monclova es el lugar donde más a gusto he dirigido, eso también me llena de mucho compromiso ciudad".

"Por eso siempre estoy buscando la manera de obtener resultados positivos, que el equipo juegue bien, llegar a una final y ganarla, es un reto muy importante en mi carrera, este lugar representa el número uno para mí", apuntó.