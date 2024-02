Acusa Comisión de Arbitraje falla de audio en el 'inpenal'

MONTERREY, NL 19-Feb-2024 .-La Comisión de Arbitraje salió a la defensa de Luis Enrique Santander, luego de ser señalado por usar el término "inpenal" tras una revisión en el VAR durante el duelo Rayados vs Toluca.

En redes sociales, el organismo explicó que el colegiado no quiso decir "inpenal" y más bien, el audio en el Estadio Monterrey falló, ocasionando que se entendiera eso durante la explicación que dio tras haber retirado una tarjeta roja a Federico Pereira.

"Una falla en el sonido local del estadio, impidió que la frase 'sin penal' se escuchara correctamente", explicó en X la Comisión de Arbitraje.

Además, de una manera irónica, el organismo también publicó una imagen donde explica el uso del prefijo "im/in", luego de que se viralizara a Santander y su explicación: "Luego de la revisión en campo, mi decisión es inpenal y sin tarjeta roja".

"Cuando usas el prefijo 'im/in-' para expresar negación 'no hay penal', pero a todos se les olvida que antes de 'p' se escribe con 'm'. Siempre correcto, nunca 'IMcorrecto', menciona la publicación a manera de burla.

Los comentarios no se hicieron esperar y la afición se volcó con críticas ante las publicaciones y cuestionando el por qué el silbante no explicó su decisión de manera correcta, sin embargo, la Comisión de Arbitraje no dio otra respuesta.