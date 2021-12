Acusan a Cristiano Ronaldo del pobre desempeño del los Red Devils

INFOBAE.- Tras un gran comienzo de temporada, el Manchester United atraviesa un difícil presente en la Premier League. Con la llegada de Cristiano Ronaldo, los Red Devils sumaron en las primeras fechas pero ahora se encuentran luchando por salir de la séptima posición de la tabla.

En medio de la irregular campaña el técnico noruego Ole Gunnar Solskjaer abandonó el cargo y la llegada de Ralf Rangnick no parece haber sido la solución, después de que el equipo volviera a desperdiciar una oportunidad de sumar de a tres, tras el empate obtenido en St James´ Park frente al Newcastle por 1-1.

Un partido que despertó sensaciones divididas, sobre todo por el rendimiento del astro luso, el cual fue muy cuestionado por el ex delantero del Aston Villa y la selección inglesa Gabriel Agbonlahor, quien lo acusó de ser el protagonista de un desequilibrio en el vestuario.

El ex futbolista de 35 años aseguró en diálogo con Football Insider que su figura condiciona a los jóvenes talentosos del Manchester United y consideró que "su comportamiento no es el correcto", para con ellos.

"Su actitud estaba fuera de lugar. Si soy Rashford, Greenwood y Sancho, tengo miedo de intentarlo. Cada vez que tienen un tiro, él levanta los brazos para decir ´¿Por qué no me has pasado?´", explicó Agbonlahor.

"La armonía en el vestuario no es la correcta, la forma de Rashford y Greenwood se ha derrumbado desde que llegó Ronaldo. No se pueden expresar, es como si pensaran constantemente ´tengo que pasársela a Ronaldo, tengo que crearle oportunidades´", continuó el ex futbolista sobre el posible condicionamiento que sentirían a la hora de compartir campo con el portugués.

"Si yo fuera alguno de ellos me estaría diciendo ´Oh, ¿Por qué tuvieron que traerlo?", disparó el británico, al mismo tiempo que remarcó que Ronaldo "es un jugador increíble que ha tenido una carrera increíble, pero no es el mismo jugador que era".

Durante el último partido frente al Newcastle, el ex Aston Villa detalló que el luso, "levantaba los brazos cada vez que no podía tener una oportunidad. Y luego, al final del partido, salió del campo con la cara oscura y supongo que la tenía en el vestuario también".

Por último cerró su polémica postura argumentando que, "el Manchester United jugó su mejor fútbol de la temporada contra el Chelsea, con Ronaldo en el banco de suplentes".

Unas críticas que van en la misma sintonía que las de Gary Neville, ex futbolista y hoy comentarista en Sky Sports, cuando consideró que "definitivamente hay quejas. Están todos el uno contra el otro. El espíritu de un vestuario es realmente importante y no creo que estén todos juntos en este momento".