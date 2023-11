CIUDAD DE MÉXICO 08-Nov-2023 .-El Real Madrid clasificó a los Octavos de Final de la Champions League al derrotar 3-0 al Braga con goles de Brahin Díaz, Vinícius Júnior y Rodrygo, y así mantener el paso perfecto en la búsqueda de la 15, poco después de las críticas de Gerard Piqué.

El cuadro blanco suma ya 12 puntos en el Grupo C y obtuvo ya el boleto, sin nadie que oponga resistencia, mucho menos cuando juega en el Estadio Santiago Bernabéu, como ocurrió hoy ante los portugueses.

El guion del partido pudo ser diferente, pero el portero Lunin (quien entró como emergente tras la lesión de último minuto de Kepa) atajó un penal a cobro de Álvaro Djaló, apenas al 6', mientras que ya en tiempo de reposición nuevamente el guardameta hizo una atajada excepcional, a contrapié, luego de un cabezazo de Abel Ruiz.

Fue Brahim Díaz quien abrió el marcador, al 27', al rematar tras una diagonal retrasada, un zurdazo perfecto, como la marcha de su equipo en la Champions.

Al 58', Vini recibió en el área un pase de Lucas Vásquez, recortó con la diestra y con esa misma pierna cruzó el balón, en un tiro raso.

El show del brasileño no terminaría ahí. Corría el minuto 61' cuando Toni Kroos recuperó el balón en la media, cedió para Rodrygo y este para Vini, quien regresó el balón, preciso al desmarque de su compatriota, quien definió de vaselina ante la salida del guardameta.

El próximo partido del Real Madrid en la Champions League es el 29 de noviembre contra el Napoli en el Santiago Bernabéu.

El Madrid ganó la 14 de milagro.- Piqué El polémico Gerardo Piqué lanzó otro dardo al Real Madrid, rey de Champions, previo a su partido de este miércoles.

"Un equipo que transmite poco, pero va sacando resultados, que ya les va bien, que llegarán vivos a febrero y en Champions con cuatro cosas se meterán ahí.

"Cuando nosotros ganamos es recordado para siempre, cuando ellos ganan es una más que, bueno, la última que ganaron fue un milagro, no fueron superiores en ninguna de las Eliminatorias ni en la Final, no será recordada nunca", comentó el ex blaugrana.